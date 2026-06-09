TCL, 2026 SQD-Mini LED TV Serisini Türkiye’de tanıttı

TCL, İstanbul’da düzenlediği özel basın toplantısıyla 2026 SQD-Mini LED TV serisini Türkiye pazarına sundu. Etkinlikte C8L, C7L ve Q7D Pro modelleri ilk kez sahneye çıktı.

Yeni serinin temelinde TCL’in geliştirdiği SQD-Mini LED teknolojisi bulunuyor. Bu sistem, gelişmiş Mini LED arka aydınlatmayı ileri seviye kuantum nokta malzemeleri ve özel panel optimizasyonlarıyla birleştiriyor. Işığın renge dönüştürülme sürecini daha hassas hale getirerek farklı aydınlatma koşullarında daha tutarlı renkler ve görüntü kalitesi sunuyor.

Tüm modellerde yüzde 100’e varan BT.2020 renk gamı kapsamı, azaltılmış hareket bulanıklığı, net gölge detayları ve büyük ekranlarda yüksek tutarlılık öne çıkıyor. Geleneksel Mini LED yaklaşımlarından farklı olarak SQD teknolojisi, mavi Mini LED arka aydınlatma, kuantum nokta katmanı ve renk filtreleri arasındaki etkileşimi optimize ederek renk saflığını ve ışık verimliliğini artırıyor.

C8L SQD-MİNİ LED: SERİNİN AMİRAL GEMİSİ

TCL C8L, serinin en üst düzey modeli olarak öne çıkıyor. WHVA 2.0 Ultra Panel, 4.032’ye kadar yerel karartma bölgesi ve 6.000 nit’e varan tepe parlaklığıyla yüksek kontrast ve parlaklık performansı sunuyor. “Virtually ZeroBorder” tasarımıyla neredeyse çerçevesiz bir ekran deneyimi sağlayan C8L, Bang & Olufsen imzalı premium ses sistemiyle destekleniyor. Özellikle film severler, spor izleyicileri ve üst düzey kalite arayan kullanıcılar için tasarlanan model, Türkiye’de 98, 85, 75 ve 65 inç boyut seçenekleriyle satışa sunulacak.

C7L SQD-MİNİ LED: DAHA ERİŞİLEBİLİR DENEYİM

C7L, premium SQD-Mini LED teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen model olarak konumlandırılıyor. 2.176’ya kadar yerel karartma bölgesi ve 3.000 nit’e varan tepe parlaklığı bulunan TV, 144 Hz doğal yenileme hızına sahip. Game Accelerator özelliğiyle 288 Hz’e kadar VRR (değişken yenileme hızı) desteği sunan C7L, özellikle oyun ve spor içerikleri için akıcı görüntü performansı vadediyor. Bu model de 98, 85, 75 ve 65 inç ekran boyutlarında Türkiye’de bulunabilecek.

Q7D PRO SQD-MİNİ LED: OYUN VE GÜNLÜK KULLANIM

Q7D Pro, 2.000 nit’e kadar tepe parlaklığı, yüksek BT.2020 renk gamı kapsamı ve hassas kontrast özellikleriyle dikkat çekiyor. 4K 144 Hz yenileme hızı ve 288 Hz’e kadar VRR desteğiyle oyuncular ile spor severlere hitap eden model, ONKYO imzalı 2.1CH ses sistemiyle güçlü bir ses deneyimi sunuyor. Q7D Pro, 75, 65 ve 55 inç ekran boyutlarında satışa çıkacak.Lansman etkinliğinde sinema, spor, oyun ve akıllı yaşam konseptlerine özel deneyim alanları oluşturuldu. Katılımcılar, farklı içerik türlerinde TV’lerin gerçek performansını test etme fırsatı buldu.

TCL’DEN TÜRKİYE PAZARINA MESAJ

TCL Electronics Türkiye, Kafkasya & Levant Bölgesi Genel Müdürü Timo Xu, “Mini LED ve ultra büyük ekran televizyon kategorisinde dünyanın bir numaralı markası olarak inovasyon sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz” dedi. Pazarlama Lideri Arzu Topuz ise televizyonların artık film, spor, oyun ve dijital yaşamın merkezi haline geldiğini, yeni serinin bu değişen tüketici beklentilerine göre şekillendirildiğini belirtti.

OMDIA 2025 verilerine göre Mini LED ve 75 inç üzeri TV kategorilerinde dünya lideri olan TCL, Türkiye’de büyük ekran ve premium TV talebinin arttığı dönemde yeni seriyi pazara sunuyor. Şirket, fiyat-performans dengesinden amiral gemisi modellere uzanan geniş portföyüyle premium ev eğlencesi alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.