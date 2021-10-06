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Çinli akıllı telefon markası TECNO, yeni amiral gemisi akıllı telefonu PHANTOM X'i Türkiye’de piyasaya sürüyor. 3D çerçevesiz ekran tasarımına ve ipeksi cam arka kapağı olan PHANTOM X, 50 MP Ultra-Gece kamerası, 1/1.3 inç sensörü, 105° Ultra Geniş açılı 48 MP UltraNet Selfie kamerası, AI destekli Süper Gece Modu ve 50 mm Altın Portre kombinasyonu gibi kamera özellikleriyle geliyor.

3D ÇERÇEVESİZ EKRAN

TECNO’dan yapılan açıklamaya göre 4700 mAh pil, 256GB+8GB bellek ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemiyle güçlendirilen PHANTOM X, Van Gogh'un “Yıldızlı Geceler” tablosunu yansıtan sanatsal renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. 67 inçlik PHANTOM X, 70 dereceye kadar geniş bükülme açısına sahip 3D çerçevesiz AMOLED ekran ile donatılmış.

5'Lİ KAMERA SİSTEMİ

PHANTOM X’in kamera sistemi üç arka ve iki ön kameradan oluşuyor. PHANTOM X, 1/1.3 inç Ultra Büyük Sensörlü, 50 MP Ultra Gece Kamerasıyla profesyonel fotoğraflar çekmeyi kolaylaştırıyor. 1/1.3 inç Ultra Büyük sensöre sahip 50 MP Ultra Gece kamerası, 1/1.5 inç sensörlü 108 MP kameraya sahip telefonlara kıyasla dış ortamda yüzde 33 daha fazla ışık alabiliyor.

PHANTOM X'in 48 MP Ultra Net Selfie kamerası ise AI destekli 105° Ultra Geniş açı sunuyor. Cihazın AI yüz önerisi değiştirme algoritması, birden fazla yüz algıladığında, çoklu özçekimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcılara otomatik olarak ultra geniş çekim moduna geçmelerini öneriyor.

30 DAKİKADA YÜZDE 70 ŞARJ

TECNO’nun yeni amiral gemisinde kısa odak uzaklığına sahip ayrıntılı portreler çekmek için 50 mm Altın Portre makro lensi bulunuyor. Kullanıcılar fotoğraf arka planını değiştirmeden yedi farklı portre aydınlatma efekti arasından seçim yapabiliyor.

8G+256 GB depolama alanıyla gelen PHANTOM X’in 4700 mAh’lik pili tam olarak şarj edildiğinde 30 gün beklemeyi, 16 saat video akışını ve 9 saatlik görüntülü görüşmeyi destekliyor. Pil, 33W flaş şarjla 30 dakikalık şarj işlemiyle yüzde 70, 60 dakikalık şarjla yüzde 100 doldurulabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Verilen bilgiye göre sınırlı sayıda TECNO Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile KDV dahil 6 bin 999 TL’den Hepsiburada'da satışa sunulan PHANTOM X, Teknosa ve Vatan mağazalarından ise 1 yıl ekstra garanti ve yine sınırlı sayıda TECNO Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile KDV dahil 7 bin 499 TL’den satılacak.