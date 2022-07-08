TEDAŞ’ta veri ihlali!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Bilişim TEDAŞ'ta veri ihlali: 208 bin vatandaş etkilendi!
ABONE OL

208 bin vatandaşın kişisel verisi ‘elektrik’ten sızdı!

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında TEDAŞ’ta yaşanan bir veri ihlali tespit edildi. Kişilerin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numaralarının ele geçirildiği TEDAŞ’taki veri ihlalinden 208 bin vatandaş etkilendi.

TEDAŞ'ta veri ihlali: 208 bin vatandaş etkilendi!
TEDAŞ’ta veri ihlali!
0:00 / 0:00

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (TEDAŞ) 200 binden fazla vatandaşı ilgilendiren bir veri ihlali yaşandığı ortaya çıkarıldı. Yaşanan ihlal sonucu kurumdan ele geçirilen ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numaraları, ‘Dark Web’de satışa çıkarıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de yaşanan ve inceleme süreci devam eden veri ihlali ile ilgili kamuoyu bildirisinde şu ayrıntılar paylaşıldı:

- Veri sorumlusuna (Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ) ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolası, belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildi. O kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verileri bir e-posta adresine gönderim yolu ile sızdırıldı.

DARK WEB'TE TESPİT EDİLDİ

- İhlalin, Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildi.

- İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları, çalışanlar ve vatandaşlardan oluştu.

- İhlalden etkilenen kişisel veriler ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası olurken; ihlalden etkilenen kişi sayısı ise 208 bin olarak tespit edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Netflix , Amazon Prime Video, Disney Plus Türkiye rekabeti nasıl şekillenecek?
TEKNOLOJİ Şimdilik en ucuzu Türkiye!
9 günlük bayram tatilinde villa kiralayacaklara uyarı
TEKNOLOJİ Bayramda villa kiralayacaklara uyarı!
WhatsApp'tan yeni adım! Bu güncelleme milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp mesaj silme süresi özelliğini değiştiriyor!
TEKNOLOJİ WhatsApp'tan yeni adım!
Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir? 7 Temmuz 2022 Instagram DM sorunu nedir, düzeldi mi? Mesaj gelmiyor/gitmiyor hatası ve çözümü
TEKNOLOJİ Instagram çöktü mü?
Amazon'a daha sıkı rekabet denetimi gelecek
TEKNOLOJİ Amazon'a daha sıkı rekabet denetimi gelecek
Türkiye'de takside en çok neler unutuluyor?
TEKNOLOJİ Taksilerde en çok neler unutuluyor?
Hepsiburada ‘Premium’ üyelik modelini hayata geçirdi
TEKNOLOJİ Premium üyeliğini devreye aldı
NASA, yeni uydusundan haber alamıyor
TEKNOLOJİ NASA, yeni uydusundan haber alamıyor
Vodafone Red ile bir yılda 528 milyon TL'lik fayda sundu
TEKNOLOJİ Fiyat garantisi faturalı talebini artırdı
İnstagram Silme ve IG Kapatma Linki 2022 | Instagram Hesap Silme ve Kapatma İşlemi Geçici, Kalıcı Linkler İle Nereden Yapılır?
TEKNOLOJİ Instagram kullanıcıları dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.