Tekirdağ'da kan donduran olay, Kapaklı ilçesi Vatan Caddesi üzerindeki Burhan Yalçın'a (48) ait inşaat ve otomotiv üzerine faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi.

HUSUMETLİSİ İŞ YERİNE GELDİ

DHA'daki habere ve iddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen kişi konuşmak üzere Yalçın'ın iş yerine geldi. İş yerinde konuşan taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.