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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: İş insanına ofisinde kanlı infaz | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İş insanına ofisinde kanlı infaz!

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iş insanı 48 yaşındaki Burhan Yalçın, ofisinde başından tabancayla vurulmuş halde, ölü olarak bulundu. Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 08:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:09
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        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
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        Tekirdağ'da kan donduran olay, Kapaklı ilçesi Vatan Caddesi üzerindeki Burhan Yalçın'a (48) ait inşaat ve otomotiv üzerine faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi.

        HUSUMETLİSİ İŞ YERİNE GELDİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen kişi konuşmak üzere Yalçın'ın iş yerine geldi. İş yerinde konuşan taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        SİLAHINI ÇIKARIP TETİĞE BASTI

        Bu sırada iş yerine gelen husumetlisi cebinden çıkardığı tabancayla Yalçın'a ateş açtı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine gelenler Yalçın'ı kanlar içerisinde buldu.

        MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

        Burhan Yalçın, 48 yaşında hayata veda etti.
        Burhan Yalçın, 48 yaşında hayata veda etti.

        İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Yalçın'ın başına isabet eden mermi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

        SAVCI İNCELEMEDE BULUNDU

        Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yalçın’ın cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Olayı duyarak gelen Yalçın'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Tekirdağ
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