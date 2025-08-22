Habertürk
        TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçi kayıtları başladı!

        TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçi kayıtları başladı!

        Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, "Mavi Vatan" temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için ziyaretçi kayıtları başladı. 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, denizcilik ruhunu yakından keşfetme fırsatı sizi bekliyor. Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan'da yerinizi ayırtmak için hemen online kayıt yaptırabilirsiniz!

        Giriş: 22.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 22.08.2025 - 12:11
        TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçi kayıtları başladı!
        Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu karadan sonra denizlere taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, şimdi de “Mavi Vatan” temasıyla teknoloji ve savunma sanayii tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiriyor. 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

        Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte; TEKNOFEST İstanbul kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Öte yandan TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında; TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının gözde gemileri sergilenecek. Ayrıca denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilecek interaktif oyun alanları, SAT ve SAS Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilecek özel gösteriler, denizcilik tarihini yansıtan “Mavi Vatan Zaman Tüneli” etkinliği ve çeşitli konferans ve sergilerin yer aldığı birbirinden renkli birçok etkinlik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

        KATILIM TAMAMEN ÜCRETSİZ

        Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan’a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek. Öte yandan T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç girişimciler tarafından geliştirilen Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu NSosyal hesabı bulunan ziyaretçiler, kayıt sırasında belirttikleri telefon numarası veya e-posta adreslerinin NSosyal hesapları ile eşleşmesi halinde, öncelikli giriş hakkı kazanacaklar.

        Ziyaretler ise gün boyunca üç ayrı seans halinde gerçekleşecek:

        • Seans: 09.00 – 12.00
        • Seans: 12.00 – 15.00
        • Seans: 15.00 – 18.00

        Her ziyaretçi, kayıt işlemi sırasında yalnızca bir seans için giriş hakkı elde edebilecek ve belirlenen seans saatinde alana giriş yapan ziyaretçiler aynı gün içerisinde diğer seanslara katılım sağlayamayacak. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşılabiliyor.

