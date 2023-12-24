Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Teksüt Bandırmaspor: 2 - Adanaspor: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Teksüt Bandırmaspor: 2 - Adanaspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Adanaspor kalecisi Ahmet Said Kıvanç, 47. dakikada Bandırmaspor'un Emirhan Aydoğan'la kullandığı penaltıda gole izin vermedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adanaspor'dan muhteşem dönüş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte, Emirhan Aydoğan (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Soukou (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 61 Doğan Can Davas), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 79 Batuhan Yayıkcı), Mucahit Albayrak, Harris (Dk. 61 Rahmetullah Berişbek)

        Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş (Dk. 84 Devran Şenyurt), Metehan Altunbaş (Dk. 63 Oberlin), Harun Alpsoy, Hakkı Türker (Dk. 46 Ayuk), Lukaku, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 46 Cem Güzelbay), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite, Burhan Tuzun (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu)

        Goller: Dk. 21 (Penaltıdan) ve 45+6 Emirhan Aydoğan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 53 Burhan Tuzun, Dk. 55 Metehan Altunbaş, Dk. 70 Oberlin (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Djitte, Dk. 90 Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+6 Evren Korkmaz, Dk. 47 Lukaku, Dk. 75 Fatih Kurucuk, Dk. 87 Devran Şenyurt (Adanaspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"