Clubhouse’a rakip oluyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse’a bir rakip daha geliyor. Clubhouse ile birlikte sosyal ağlarda yeni yükselen özellik olan sesli sohbet, Twitter Spaces’den sonra anlık mesajlaşma platformu Telegram’da da kullanıcılara sunuluyor.

Telegram uygulamasına gelen son güncelleme Telegram da “Sesli Sohbet” özelliğine kavuşuyor. Bugünden itibaren Telegram uygulaması üzerinden canlı sesli sohbetler kanallarda da kullanılabilir hale geliyor. Katılımcı sayısında sınır olmayan ‘Telegram Sesli Sohbet’, kaydedilebilir sesli sohbetler, el kaldırma işlevi, konuşmacılar ve dinleyiciler için davet bağlantıları, sesli sohbet başlıkları ve tanınmış kişilerin kanalları ile sesli sohbetlere katılma gibi yenilikler sunuyor.

Sesli sohbet başlatmak için, yöneticisi olduğunuz herhangi bir grubun veya kanalın profilini açıp, (⋮) veya (⋯) dokunarak, “Sesli Sohbet Başlat” seçeneğini seçmek yeterli oluyor.

Telegram sesli sohbetlerdeki yöneticiler, konuşmaları kaydetmek ve bunları canlı etkinliği kaçıran takipçilerine yayınlamak için sesli sohbetlerden ses kaydedebiliyor.

Kaydı bitirdikten sonra, ses dosyası Kayıtlı Mesajlar bölümünde kullanılabilir hale geliyor. Kaydedilen sohbetler, başlıklarının yanında kırmızı bir ışıkla işaretleniyor.

EL KALDIR VE ‘… OLARAK KATIL’ ÖZELLİĞİ

Katılımcıların sessize alındığı sohbetlerde, dinleyiciler ellerini kaldırmak ve konuşmak istediklerini yöneticilere bildirmek için Clubhouse’ta olduğu gibi “El kaldır” butonuna dokunabiliyor. Sesli sohbetlerde, kullanıcıların katılmadan önce sohbet konularını görmelerine yardımcı olan isteğe bağlı başlıklar da bulunuyor.

Telegram’ın bu yeni özelliğinde kullanıcılar, bir kanaldaki sesli sohbete girerken kişisel hesaplarıyla katılma veya kanallarından biri olarak görünme seçeneğine de sahip. “…Olarak Katıl” adı verilen bu seçenek, ünlüler ve tanınmış kişiler için kişisel hesaplarıyla çok fazla dikkat çekmekten sohbetlere katılabilmesi için geliştirilmiş.