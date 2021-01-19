'Temsilci tek başına yetmez!' 0:00 / 0:00

Türkiye’de temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine yönelik olarak reklam yasağı uygulanmasına bugün itibariyle başladı. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre Twitter, Periscope ve Pinterest için reklam yasağı devreye alındı.

Peki bundan sonra ne olacak? Bilişim hukuku uzmanı avukat M. Gökhan Ahi, bugün itibariyle hem temsilci atayan hem de atamayan sosyal ağlar açısından mevcut durumu, HABERTÜRK'e değerlendirdi. Gökhan Ahi’nin değerlendirmesinden öne çıkan ifadeler şöyle:

“Yayınlanan kararlara göre, sadece Pinterest ve Twitter için reklam yasağı başlamış görünüyor. Bu durum, Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok ve VKontakte için alınmış bir reklam yasağı kararı olmadığını ve bu sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de artık bir temsilcilik bulundurduklarını gösteriyor. Ancak, henüz bu temsilcilerin kim olduğunu ve iletişim adreslerini bilmiyoruz.”

“Temsilci bulundurmak tek başına yetmiyor, bazı sorumluluklar da var: temsilci bilgileri açık ve görünebilir şekilde yayınlanmak zorundalar; kişilik hakkı ihlali ve özel hayatın gizliliği ihlallerinde kullanıcılara 48 saat içinde olumlu / olumsuz dönüş yapmak zorundalar; içerik çıkarma, erişim engelleme ve kullanıcı şikayetleri yönünden 6 ayda bir kategorik rapor yayınlamak zorundalar ve son olarak veri lokalizasyonu yapmak yani Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri almak zorundalar.”

'SONRAKİ AŞAMALAR ZORLAYACAK'

“Bundan sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz, ancak Youtube ve Facebook’un (Instagram) şartlı bir şekilde temsilcilik açmış olmaları, kanunda yer alan diğer yükümlülükler konusunda soru işaretleri bırakıyor.”

“En önemli sorular şunlar: Veri lokalizasyonu yapmazlarsa ne olacak? Mahkemelerin kararlarını sorgulamadan uygulayacaklar mı, yoksa ifade özgürlüğünü korumak adına gerekli itirazları yapacaklar mı? 48 saat içinde kullanıcı taleplerine cevap verebilecek ve gerektiğinde denetlenebilecek bir mekanizma kurabilecekler mi?”

“Bu soruların cevaplarını biz de merak ediyoruz. An itibariyle görünen şu, BTK’nın alelacele çıkan kanuna uyum gösterebilmek için sosyal ağ sağlayıcılarla ara formüller üzerinden bir şekilde anlaşma yaptığı. Detaylarını bilemiyoruz, ancak sonraki aşamalar zorlayacak.”