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TESK Genel Başkanı Palandöken'den kasaplar için ESK'den ucuz et talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından perakendeciler için uygulanan karkas et fiyatlarının kasaplar için de uygulanması gerektiğini belirterek, "Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir" ifadesini kullandı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den kasaplar için ESK'den ucuz et talebi
AA

Palandöken, yazılı açıklamasında, ESK tarafından perakendecilere ucuz karkas et satışı yapılmasının yanlış olduğunu savundu.

Kırmızı et fiyatlarında istikrarın sağlanması için kasapların da uygulamaya dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde artan kırmızı et fiyatlarında istikrar sağlanması için perakendecilere verilecek olan ucuz karkas etin aynı şekilde kasaplara da verilmesi halinde piyasada et fiyatları regüle edilebilir. Sadece perakendecilere verilen karkas et fiyatları kasaplara da uygulanmalı. Kasaplarımız da ucuz et satmak için böyle bir fırsat beklemektedir. Aksi halde bu uygulama çifte standart oluşturur ve kırmızı et piyasası bu şekilde düzenlenemez. Bu şekildeki uygulama Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve yine Anayasa'nın 173'üncü maddesindeki esnaf ve sanatkarların korunmasına ilişkin maddeye aykırıdır."

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