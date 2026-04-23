        Tesla'nın kârı ilk çeyrekte yükseldi

        Tesla'nın kârı ilk çeyrekte yükseldi

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 17 artış kaydetti

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 09:31
        Tesla, 2026'nın Ocak-Mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin toplam geliri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 16 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı.

        Tesla, 2025'in aynı döneminde 19,34 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da ilk çeyrekte yıllık yüzde 17 artışla 477 milyon dolara yükseldi.

        Şirketin karı 2025'in ilk çeyreğinde 409 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

        Tesla'nın geçen yılın ilk çeyreğinde 27 sent olan düzeltilmiş hisse başına karı bu yılın aynı döneminde 41 sente çıktı.

        Şirketin geliri ilk çeyrekte piyasa beklentilerinin biraz altında kalırken, karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Tesla, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel çapta 408 bin 386 otomobilin üretimini yaparken, 358 bin 23 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

        Şirketin araç üretimi söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 6 arttı.

