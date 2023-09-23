TFF 3. Lig'de toplu sonuç
TFF 3. Lig'de 3. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı
1, 2, 3 ve 4. grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup
Malatya Arguvanspor-Artvin Hopaspor: 0-1
Mardin 1969-52 Orduspor FK: 1-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Karabük İdmanyurdu: 0-3
Kırıkkalegücü FK-Edirnespor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu-Küçükçekmece Sinopspor: 1-4
Ayvalıkgücü Belediyespor-Talasgücü Belediyespor: 2-1
Aliğa Futbol-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 2-0
2. Grup
Amber Çay Eynesil Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-2
Pazarspor-Karşıyaka: 0-1
Amasyaspor FK-Anadolu Üniversitesi: 1-0
Hacettepe 1945-Bulvarspor: 0-2
Sapanca Gençlikspor-Efeler 09: 2-3
Turgutluspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1
TPAO Batman Petrolspor-Silifke Belediyespor: 1-0
3. Grup
Fatsa Belediyespor-Sivas Dört Eylül Futbol: 1-0
Merkür Et Erbaaspor-Bayburt Özel İdarespor: 1-0
Onvo Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor: 2-2
Büyükçekmece Tepecikspor-Karaköprü Belediyespor: 0-1
Darıca Gençlerbirliği-1922 Konyaspor: 1-0
Kuşadasıspor-Silivrispor: 2-1
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Osmaniyespor FK: 2-1
4. Grup
23 Elazığ FK-Bergama Sportif Faaliyetler: 2-2
Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
Siirt İl Özel İdaresi-Güneş Holding Çankayaspor: 0-1
Nevşehir Belediyespor-Balıkesirspor: 0-1
Armoni Alanya Kestelspor-Bitexen Adana 1954: 1-3
Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1
Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: 1-2