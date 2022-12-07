Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalırken, 15.hafta maçlarının ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 14 .hafta itibarıyla Süper Lig'e 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara verilmişti. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...