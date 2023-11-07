TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalar yapacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün saat 12.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Büyükekşi'nin Süper Kupa, hakem tartışmaları ve son dönemde hakemlerle ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili konuşması ve soruları yanıtlaması bekleniyor

Habertürk Giriş: 07.11.2023 - 00:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 00:19 facebook

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