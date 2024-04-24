Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatının ardından yayımladığı taziye mesajları şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF):

"Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:

"Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." Fenerbahçe: "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray: "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." REKLAM Trabzonspor: "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik.