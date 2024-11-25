TFF'den Galatasaray'a ret!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın ligde oynayacağı Eyüpspor maçının ertelenmesiyle ilgili talebine olumsuz yanıt verdi.
Giriş: 25.11.2024 - 20:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:06
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar Avrupa maçı olduğu gerekçesiyle 1 Aralık'ta oynanacak maçın 2 Aralık'a ertelenmesini talep etmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Süper Lig'deki Eyüpspor maçının ertelenmesi için yaptığı başvuruyu kabul etmedi.
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