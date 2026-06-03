Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor TFF'den Kayserispor'un itirazına ret!

        TFF'den Kayserispor'un itirazına ret!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bu sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Kayserispor'un liglerin tesciline ilişkin itirazını reddettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den Kayserispor'un itirazına ret!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti.

        Federasyonun açıklamasına göre kurul, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararına itirazını inceledi.

        Kurul, müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı için Kayserispor'un itirazını reddetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?

        Türkiye'de 7-8 Temmuz'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesinde ABD ile Avrupa arasındaki gerilim gittikçe yükseliyor. Artan tansiyonun en çok hissedildiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Habertürk'ten Emre Karaca'nın haberi...

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi