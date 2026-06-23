Thiago Silva resmen Fluminense'de!
Porto ile sezonu şampiyon tamamlayan ve sözleşmesi biten Thiago Silva, Fluminense ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:53 Güncelleme:
Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.
Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
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