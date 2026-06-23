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        Haberler Spor Futbol Transfer Thiago Silva resmen Fluminense'de!

        Thiago Silva resmen Fluminense'de!

        Porto ile sezonu şampiyon tamamlayan ve sözleşmesi biten Thiago Silva, Fluminense ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Thiago Silva ülkesine geri döndü!

        Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki stoperin Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

        Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan Silva, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

        Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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