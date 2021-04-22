Thodex CEO'su adına açıklamalar yapıldı

HABERTURK.COM

Thodex'in yurt dışına çıkan CEO'su Faruk Fatih Özer'e ait olduğu iddia edilen ve nisan 2021 tarihinde açılmış bir hesaptan bazı açıklamalar yapıldı.Asıl hesabının spam yemesi nedeniyle kapandığını belirten ve kimliği henüz doğrulanmamış olan hesapta "Thodex ve adımın geçtiği asılsız haberlerle alakalı olarak an itibari ile suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyorum." denilirken BBC Türkçe'nin konuyla ilgi haberine de "Asılsız haberler yapmaya hakkınız yok! Ben buradayım!" şeklinde cevap verildi.

Sahte olma ihtimali bulunan hesaptan şirketin kimseyi mağdur etmeyeceğini belirtti ve kripto para piyasasına ilgisiyle bilinen Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı suçladı. Paylaşılan mesajlar ise şöyle:

- Kimsenin parası buhar olmadı, sadece daha çok #Dogecoin dağıtmak için planladığımız çalışmalar ters gitti ben ne kadar suçluysam Elon Musk da o kadar suçludur. Çünkü #DogeDay420 mağduruyuz. Daha çok Dogecoins dağıtmak için risk aldık ve tüm kullanıcılarımızın parasıyla Doge aldık şimdi çıkmasını bekliyoruz. Doge 0,5 seviyelerine gelirse zararımızı çıkarmış olacağız. Sabırla bekliyoruz. Tahmini bekleme süresi: 5 Gün

- Gerçekten çok fazla insan mesaj attı. Gerçekten mağdur olan insanlar IBAN ya da COIN cüzdanlarını bana DM'den iletsinler. 5 Günlük site bakım sürecinde Elimden geleni yapacağım. Teşekkürler.