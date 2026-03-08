Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thorsten Fink: Hayal kırıklığı yaşıyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thorsten Fink: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 23:56
        "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

        Samsunspor''un teknik direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

        Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fink, mücadeleyi değerlendirdi.

        "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

        Takımının ortaya koyduğu performans nedeniyle gururlu olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "50 ile 80. dakikalar arasında kusursuz performans gösterdik. İlk yarıda da Fenerbahçe'nin oyununa cevap verdik. 3. golü bulmuş olsaydık maçı kazanan taraf olurduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımların değerlerine bakınca bizden 5 kat daha yukarıdalar. Normal şartlarda bizden daha iyiler ama bugün o değer farkını sahada görmedik. Ama bugün puan alamadık. İlk yarı bitince 2 değişiklik yaptık. 2 oyuncumuz da ilk yarıda sarı kart görmüştü. Böyle bir atmosferde onları riske etmek istemedim. Kulübedeki oyunculara değer veriyorum. Ben geleli 3 hafta oldu ve takımımda ruh görüyorum. Evimizde Rayo Vallecano ile önemli maçımız var. Bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

        "NTCHAM BUGÜN YORGUNDU"

        Orta saha oyuncusu Ntcham'ı 84. dakikada oyundan almasıyla ilgili de konuşan Fink, "Ntcham 1 hafta boyunca bizimle birlikte antrenman yapamadı. Bugünkü maçta yorgundu. Son dakikalarda rakibi takip etmede biraz zorlandı. Çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Yorgun olmasaydı bugün oyundan çıkarmazdım." açıklamasını yaptı.

        "TAKIM HALİNDEKİ PERFORMANS SEBEBİYLE ÇOK MUTLU OLDUK"

        Mücadelenin son 10 dakikasında daha iyisini yapmaları gerektiğini söyleyen Fink, Fenerbahçe'nin bu bölümde risk aldığını vurguladı.

        Kontratakları değerlendiremediklerini dile getiren Fink, "Bireysel anlamda küçük hatalarımız vardı. Takım halindeki performans sebebiyle çok mutlu olduk. Son 10 dakikadaki görevleri biraz daha doğru şekilde yerine getirebilirdik. Oyuna alabileceğimiz kanat oyuncumuz yoktu. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Emre gibi, Zeki gibi, Souza gibi sakat oyuncularımız var. Takımın gelişiminin pozitif olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        Fenerbahçe karşısında planlarının iki kanatta da etkili olmak olduğunu söyleyen Fink, "Planımız iki kanattan da gelmekti. Sol kanadımız bugün daha doğru çalıştı. Holse ve Tomasson iyi bir karşılaşma çıkardı. Bu oyuncular iyi olunca bugün Musaba biraz zorlanmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.

