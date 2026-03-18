Ticaret Bakanlığı: Spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gıda ve tarım sektörüne yönelik gerek iç ticarette gerekse dış ticarette tedbirlerin kararlılıkla hayata geçirildiği belirtildi. Gıda arz güvenliğinin temini, yerli üretimin desteklenmesi, iç piyasa fiyatlarının dengeli seyretmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla politika araçlarının gerektiğinde etkin biçimde devreye alındığı vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak gıda güvenliğine yönelik uygulamaları; Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam koordinasyon içerisinde, ürün bazında hassasiyetle yürütüyoruz. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak gıda ve tarım ihracatında alınan önlemler kapsamında; beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlandırılmış, elma ve limon ihracatı Kayda Bağlı Mallar Listesine dahil edilerek yakın takibe alınmış, büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçeği yağı ve yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına halihazırda izin verilmemektedir" denildi.

GÜMRÜK VERGİSİNE DAİR TEDBİRLER

Açıklamada, "İthalata yönelik Ticaret Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında ise; 12 Ocak-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kullanılmak üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 0 gümrük vergili veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmış, iklim koşulları nedeniyle rekoltede yaşanan düşüşü dengelemek ve sofralardaki fiyatı korumak adına, yeşil mercimekte yüzde 19,3 oranındaki gümrük vergisi Nisan 2026 sonuna kadar geçici olarak yüzde 10'a indirilmiş, bisküvi, yulaf ezmesi ve müsli üreten sanayicilerimizin maliyetlerini düşürmek için, yulafta uygulanmakta olan yüzde 130 oranındaki gümrük vergisi, sadece bu ürünlerin üretiminde kullanılması şartıyla Nisan 2026 sonuna kadar yüzde 30'a çekilmiştir. Öte yandan, Ticaret Bakanlığımızca son dönemde alınan önlemler kapsamında; limonda uygulanan gümrük vergisi 12 Mart 2026 tarihine kadar uluslararası taahhütlerimizin izin verdiği en yüksek oran olan yüzde 54 seviyesinde uygulanmakta iken, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanmasını teminen, söz konusu oran 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçici olarak yüzde 10 seviyesinde uygulanacaktır. Antep fıstığında da zirai don ve kuraklık sonucunda artan piyasa fiyatlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte ithalat imkanı sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'ZİNCİRİN HER HALKASINDA TEYAKKUZ HALİNDE BULUNUYORUZ'

Açıklamanın devamında, "Ticaret Bakanlığı olarak; bölgede yaşanan mevcut küresel gerilim nedeniyle tarımsal girdilerin fiyatlarında artış gözlenmesi üzerine, gübre arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve gübre sektörünün bölgemizde yaşanan olumsuz faaliyetlerden doğabilecek olası maliyet artışlarından korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli tedbirleri hayata geçirildiği kaydedilerek, "Bu önlemler kapsamında ayrıca; üre cinsi eşyanın gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik karar 07/03/2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; halkımızın temel gıda ürünlerinden ekmek konusunda esnaf odalarımızdan gelen tarife tekliflerinde Ticaret Bakanlığımızın 'uygun görüşü' şartını daha etkin hale getirdik. Bu düzenleme ile hem gramaj standartlarının korunması, hem de adil fiyatın tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan; Ticaret Bakanlığımız tarafından son dönemde atılan önemli adımlardan biri olarak, restoranlardaki servis ücreti ve kuver ücreti adı altında alınan ilave ücretlendirmelerin önüne geçilmiştir. Bakanlığımızca, menü ve fiyat listelerinde bu başlıklar altında ilave ücret alınmamasına yönelik önemli bir çalışma hayata geçirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tarladan sofraya kadar uzanan zincirin her halkasında teyakkuz halinde bulunuyoruz. Bu kapsamda; adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte; üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktayız. Bu süreçte; spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir. Ticaret Bakanlığımız, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarımızı etkin biçimde işletmekte; mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulanmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.