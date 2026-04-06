TikTokun Topluluk Kuralları Uygulama Raporu yayımlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiktok, geçen yıl dördüncü çeyrekte dünya genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 175 milyon 302 bin 85 videoyu platformundan kaldırdı.

İçerik denetim teknolojileriyle dikkati çeken TikTok, ihlal içeren içeriklerin neredeyse tamamını (yüzde 99,1) kullanıcı bildirimi olmadan tespit etti. İçeriklerin yüzde 93,4'ü 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Türkiye özelinde TikTok, ekim-aralık döneminde toplam 3 milyon 20 bin 841 videoyu topluluk kurallarını ihlal gerekçesiyle yayından kaldırdı. Türkiye'deki içeriklerin tamamına yakını (yüzde 99,9) proaktif olarak tespit edilirken, yüzde 98,4'ü 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Platformun yaş sınırlamalarına uyumunu sağlamak amacıyla kullanıcı bazlı kontroller artırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 13 yaş altı olduğu tespit edilen 23 milyon 875 bin 879 hesap topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindi.

Canlı yayınlarda da içerik denetim sistemlerini kullanan şirket, topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 42 milyondan fazla canlı yayını sonlandırdı.

Temmuz-eylül döneminde reklam politikalarına aykırı hareket eden reklamverenlere yönelik denetimler kapsamında da 13 milyonun üzerindeki reklam, politikaların ihlal edilmesi nedeniyle platformdan kaldırıldı. İhlallerin büyük çoğunluğu, doğrudan hesap düzeyinde alınan aksiyonların sonucunda gerçekleşti.