        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya TikTokun Topluluk Kuralları Uygulama Raporu yayımlandı

        TikTokun Topluluk Kuralları Uygulama Raporu yayımlandı

        TikTok, 2025 yılının ekim-aralık dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nun sonuçlarını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 15:18 Güncelleme:
        TikTokun Topluluk Kuralları Uygulama Raporu yayımlandı

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiktok, geçen yıl dördüncü çeyrekte dünya genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 175 milyon 302 bin 85 videoyu platformundan kaldırdı.

        İçerik denetim teknolojileriyle dikkati çeken TikTok, ihlal içeren içeriklerin neredeyse tamamını (yüzde 99,1) kullanıcı bildirimi olmadan tespit etti. İçeriklerin yüzde 93,4'ü 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

        Türkiye özelinde TikTok, ekim-aralık döneminde toplam 3 milyon 20 bin 841 videoyu topluluk kurallarını ihlal gerekçesiyle yayından kaldırdı. Türkiye'deki içeriklerin tamamına yakını (yüzde 99,9) proaktif olarak tespit edilirken, yüzde 98,4'ü 24 saat içinde platformdan kaldırıldı.

        Platformun yaş sınırlamalarına uyumunu sağlamak amacıyla kullanıcı bazlı kontroller artırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda 13 yaş altı olduğu tespit edilen 23 milyon 875 bin 879 hesap topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silindi.

        Canlı yayınlarda da içerik denetim sistemlerini kullanan şirket, topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 42 milyondan fazla canlı yayını sonlandırdı.

        Temmuz-eylül döneminde reklam politikalarına aykırı hareket eden reklamverenlere yönelik denetimler kapsamında da 13 milyonun üzerindeki reklam, politikaların ihlal edilmesi nedeniyle platformdan kaldırıldı. İhlallerin büyük çoğunluğu, doğrudan hesap düzeyinde alınan aksiyonların sonucunda gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem anı

        Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı, bir markette güvenlik kamerasına böyle yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!