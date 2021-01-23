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TMO'dan 'buğday' açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, dün gerçekleştirilen ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde 400 bin tonluk tekliflerin yalnızca dörtte biri kadar bir miktarın satın alındığını belirterek, "TMO'nun yeni sezona kadar rahatlıkla yetecek miktarda stoku mevcuttur" ifadesini kullandı.

TMO'dan 'buğday' açıklaması
AA

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kurumun hububat piyasalarında düzenleyici kurum olarak kamu hizmeti yürüttüğü anımsatılarak, en önemli düzenleme aracının ise stoklardaki ürünler olduğuna işaret edildi.

TMO stoklarının piyasadaki spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi anlamında sigorta görevi gördüğü belirtilen açıklamada, kurumun öncelikle üreticilerden yaptığı iç alımlarla stoklarını oluşturduğu, ardından ihtiyaç duyulması durumunda dış alım yolu ile stoklarını takviye ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 2020/2021 sezonunda hasat öncesinde 4 Mayıs'ta alım fiyatlarının açıklandığı ve iç alımların gerçekleştirildiği anımsatılarak, ardından farklı zamanlarda yapılan bir dizi dış alımla stokların takviyesinin yapıldığı belirtildi.

TMO'nun alım fiyatı ve ithalat bağlantı fiyatı arasındaki ilişkinin zaman zaman gündeme getirildiği ve kamuoyunda yanlış bir algıya neden olunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TMO fiyat açıkladığı dönemde, alım fiyatları dünya fiyatlarının yaklaşık 20 dolar/ton üzerinde gerçekleşmiştir. Fiyatımızın açıklandığı dönemden bu yana yaklaşık 9 ay geçmiştir. O dönem geçerli olan piyasa fiyatları bugün buğdayda 2.100-2.200 lira/ton seviyesinde seyretmektedir. Elinde hala ürün olan üreticimiz varsa bugün bu fiyatlardan ürününü pazarlayabilmektedir."

TEKLİFLERİN TAMAMI KABUL EDİLMEDİ

Kurumun yeni sezona kadar rahatlıkla yetecek miktarda stokunun mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, gerek iç alım gerek sezon içerisinde yapılan ithalatlarla stoklarını belirli bir seviyeye getirildiği ve sektörün ihtiyacının karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "22 Ocak'ta kuruluşumuzca mevcut stoklarımızı muhafaza etmek ve mümkün olduğunca dış alım yoluyla iç piyasa regülasyonunu sağlamak amacıyla ihtiyaten 400 bin tonluk ekmeklik buğday ithalat ihalesi gerçekleştirilmiş, fiyat teklifleri kalitesine göre 301,90-315,50 dolar/ton arasında oluşmuştur. Ancak fiyatların yüksek bulunması nedeniyle tekliflerin tamamı kabul edilmemiş yalnızca dörtte biri kadar bir miktar ortalama 303 dolar/ton fiyatla satın alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Bundan sonraki süreçte piyasa gelişmelerinin her zaman olduğu gibi yakından takip edileceğine işaret edilen açıklamada, "Kuruluşumuz politikaları üretici ve tüketici menfaati birlikte gözetilerek oluşturulacaktır. Şunu belirtmek isteriz ki kuruluşumuz geçmişte olduğu gibi yeni hasat döneminde de üreticimizi memnun edecek şekilde alım politikalarını oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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