Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,48 %2,85
        DOLAR 43,6457 %0,01
        EURO 51,9321 %0,20
        GRAM ALTIN 6.907,49 %0,12
        FAİZ 35,78 %-0,64
        GÜMÜŞ GRAM 105,56 %0,48
        BITCOIN 65.729,00 %-2,99
        GBP/TRY 59,5667 %0,12
        EUR/USD 1,1869 %-0,03
        BRENT 67,58 %-2,59
        ÇEYREK ALTIN 11.293,74 %0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF'den ticari ve iktisadi bütünlük satışı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF'den ticari ve iktisadi bütünlük satışı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı Mustafa Çiftçi Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait mal, hak ve varlıklardan oluşan "Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 00:47 Güncelleme: 13.02.2026 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TMSF'den ticari ve iktisadi bütünlük satışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TMSF'nin Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışına ilişkin ihale ilanı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Bartın Akaryakıt İstasyonları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Bartın ilinde akaryakıt ve otogaz bayilik sözleşmelerine istinaden işletilmekte olan iki adet akaryakıt istasyonunu işletme faaliyetlerine özgülenmiş bulunan mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

        İhalede muhammen bedel 97 milyon 400 bin lira, katılım teminatı ise 9 milyon 740 bin lira olarak belirlendi.

        İhaleye katılabilmek için en geç 10 Mart 2026 saat 16.00'ya kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 11 Mart 2026'da saat 11.00'de fonun İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilruba'yı öldürüp, 'Yaşaması için ambulans çağırdım' diyen sevgiliye indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis

        BALIKESİR'de kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) 4 bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (27), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son savunmasında, "Olaydan sonra ambulansın çağrılmasını da ben istedim. Dönüşü olmayan bir olay" diyen sanığa, c...
        #HABER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin bizi sahada yenemez"
        "Putin bizi sahada yenemez"
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma