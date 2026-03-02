Canlı
        TOBB: Türkiye ekonomisinin temelleri güçlü - İş-Yaşam Haberleri

        TOBB: Türkiye ekonomisinin temelleri güçlü

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu belirterek, "Ekonomimiz, küresel ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek dışsal şoklara karşı dayanıklılığını koruyacak kurumsal kapasiteye ve üretim altyapısına sahiptir" dedi 

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:20
        "Türkiye ekonomisinin temelleri güçlü"

        Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından, son ekonomik ve jeopolotik gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

        Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Türk özel sektörü, küresel ve bölgesel dalgalanmalara karşı dirayetlidir. Ekonomimiz, küresel ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanabilecek dışsal şoklara karşı dayanıklılığını koruyacak kurumsal kapasiteye ve üretim altyapısına sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

        Hisarcıklıoğlu, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerekli adımları kararlılıkla attığını ve atmaya devam edeceğini gördüklerini belirtti.

        Piyasalarda sağlıklı işleyişi zedeleyebilecek spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "İş dünyamıza çağrımız nettir, Türkiye'nin üretim gücüne, ihracat kapasitesine ve girişimcilik dinamizmine güvenerek ortak sorumlulukla hareket etmeliyiz" ifadesini kullandı.

