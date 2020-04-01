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Yerli otomobil projesini üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),üst düzey yönetici transferi yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, TOGG CMO'su (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak Talin Yıldız'ın görevlendirildiği bildirildi.

Yirmi yılı aşkın global deneyimi, Türkiye ve Avrupa’daki pazarlama faaliyetlerinde aldığı önemli sorumluluklarla bilinen Yıldız'ın, 1 Nisan itibarıyla TOGG’daki satış ve pazarlama alanlarına liderlik edeceği kaydedildi.

Ürün yönetimi, ürün planlama, fiyatlama, pazarlama, satış, marka yönetimi ve iletişimi gibi alanlardan da sorumlu olacak olan Talin Yıldız'ın, müşteri ilişkileri yönetimi, pazar araştırmaları ve analizi ile müşteri bilgi yönetiminin de başında olacağı bilgisi verildi.

Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamlayan Talin Yıldız, yüksek lisans eğitimini ise Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Sorbonne Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

Yıldız, son olarak Paris’te Renault Global Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu.

TOGG daha önce de yurtdışından yönetici transferi yapmış ve General Motors'ta 37 yıl çalışan Sergio Rocha’yı COO (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak bünyesine katmıştı.

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