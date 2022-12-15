81 ilde noter huzurunda ve canlı yayın olarak gerçekleştirilen TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinden itibaren tüm hızıyla devam ediyor. Ev sahibi olmayı amaçlayarak başvuruda bulunan kişiler hak sahiplerinin belirlendiği kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ Çorum kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...