Tolgahan Sayışman'dan 'Görevimiz Tehlike' yorumu 

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Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Christopher McQuarrie'ın inceleme yaptığı mekânlardan biri de Kapalıçarşı'ydı. McQuarrie, incelemelerin ardından Kapalıçarşı'nın çekim için uygun olduğuna karar verdi ama iki gün sonra bu kararından vazgeçti.

Nedeni ise Christopher McQuarrie'ın yaptığı gizlilik sözleşmesinin ihlal edilmesi.