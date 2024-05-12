Tolunay Kafkas: Çok rahat puan alacağımız maçtı

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 3-2 yenildi. Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK RAHAT PUAN ALACAĞIMIZ MAÇTI"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "İstediğimiz oyunu oynadık, planımız tuttu. Galatasaray’a karşı iyi oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Saha içerinde bütün opsiyonları kullandık. Maalesef kötü oynadık. Sezon başından beri bunu bir türlü atlatamadık. Çok rahat puan alacağımız maçtı. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Son 2 hafta çok kritik. Hiç kimsenin hakem hatasına tahammülü ve sabrı kalmadı. Buradan federasyon başkanı ve bütün yetkililere çağrı yapıyorum, lütfen bu maçlarda ellerinden gelen iyi hakemleri versinler. Düşen takımlar için maddi, manevi bedelleri ağır oluyor. Oynayacak maçların hepsi kritik hale geldi. Kim hak ediyorsa o kazansın. Yan faktörlere kimsenin tahammülü kalmadı" diye konuştu.