        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya Grand Prix'sinde 15. oldu!

        Toprak Razgatlıoğlu, Katalonya Grand Prix'sinde 15. oldu!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Katalonya Grand Prix'sini, Pertamina Enduro takımından İtalyan Fabio Di Giannantonio birinci sırada bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 17:47 Güncelleme:
        Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 15. oldu!

        MotoGP'de kazaların damga vurduğu sezonun 6. yarışı, Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Di Giannantonio, kazalar ve kırmızı bayrakların ardından yeniden başlatılan yarışta, 20 dakika 06.243 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

        Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir, liderin 1.250 saniye gerisinde ikinci, BK8 Gresini ekibinden İspanyol Fermin Aldeguer ise 1.466 saniye farkla üçüncü oldu.

        Tehlikeli bir kazaya karışan Alex Marquez'in 12. turda motorunun takla atmasının ardından kırmızı bayrakla yarış bir süre durduruldu.

        Johann Zarco, Francesco Bagnaia ve Luca Marini'nin karıştığı kazadan sonra ise ikinci kez kırmızı bayrak sallandı. Pedro Acosta da son virajda kaza yaparak yarış dışında kaldı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 11.808 saniye arkasında bitirerek 15. sırayı aldı.

        Sezonun 7. etabı İtalya Grand Prix'si, 31 Mayıs'ta koşulacak.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 140 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 127

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 116

        4. Pedro Acosta (İspanya): 92

        5. Ai Ogura (Japonya): 76

        20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 5

