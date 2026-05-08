Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışı için Fransa'da piste çıkıyor!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışı için Fransa'da piste çıkıyor!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışında Fransa'da mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 10:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da piste çıkıyor!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışında Fransa'da mücadele edecek.

        Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 10 Mayıs günü TSİ 15.00'de koşulacak.

        Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışlarını 17. tamamladı.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix’sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

        REKLAM

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 90

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71

        4. Pedro Acosta (İspanya): 66

        5. Marc Marquez (İspanya): 57

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 6 Mayıs 2026 (Trump Savaş Sonrası İran'da İsyan Mı İstiyor?)

        "ABD ve İran anlaşmaya yakın" iddiası. İsrail Güney Lübnan'ı vurdu. ABD İran anlaşması yakın mı uzak mı? 48 saatte masa mı, yeni savaş mı? Trump savaş sonrası İran'da isyan mı istiyor? ABD'nin gönderdiği silahlar nerede? ABD'nin silahları kimin eline geçti? "Özgürlük projesi" İran'da kaos planı mı? ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Bu vicdansızı bulun! Huzur evinde skandal görüntüler...
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        Çatışmanın ortasında kaldı, can verdi! Korkunç sözler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Dünya Kupası şarkısı Shakira'dan
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        Yunanistan'a kaçıyordu... "Yanlışlıkla öldürdüm"
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı