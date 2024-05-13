İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Tothenham kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz sezonu 3 kupayla tamamlayan ve son üç sezonun Premier Lig şampiyonu olan Manchester City, Tothenham engelini aşarak Arsenal'in önünde birinci sırada yer almayı hedefliyor. Guardiola yönetiminde ligde son 7 maçta sahadan galip ayrılan mavi- beyazlılar, kalan üç maçını da kazanarak şampiyon olmak istiyor. Sporseverler, karşılaşmanın muhtemel 11'lerini ve takımların son durumunu merak ediyor. İşte, müsabakanın detayları...