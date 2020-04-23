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Japon otomotiv üreticisi Toyota, yeni bir suv model tanıttı. B segmentte yer alan ve markanın en küçük SUV modeli olarak tanıtılan otomobilin adının Yaris Cross olduğu bildirildi.

Normal şartlarda Mart ayı başında düzenlenecek fakat koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak Yaris Cross'un dünya prömiyeri için, online bir lansman düzenlendi.

Adından da anlaşılacağı gibi Toyota'nın b-segment hatchback modeli Yaris ile 'GA-B' isimli platformu paylaşan Yaris Cross'un 2021'De satışa çıkacağı belirtiliyor.

Otomobilin üretim adresinin ise Fransa olacağı bilgisi verildi.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞLİ GELECEK

Japon markanın tüm modelleri gibi hibrit seçeneğe sahip olacak Yaris Cross'ta 1.5 litrelik ünite görev yapacak. Üç silindirli bu motorun sadece benzinli versiyonu da satışa sunulacak.

Hibrit sistem ise, kendi kendini şarj eden 1.5 litre üç silindirli Atkinson çevrimi benzinli motor ve elektrikli motor yer alıyor ve bu motorun toplam gücünün 116 beygir olduğu belirtiliyor.

2 bin 560 mm dingil mesafesiyle üretilecek olan Yaris Cross'un, 4 bin 180 mm’lik uzunluğa, bin 765 mm genişliğe ve bin 560 mm yüksekliğe sahip olacağı bildiriliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacağı açıklanan Yaris Cross’ta, AWD-i adı verilen sistemin düşük yol tutuş tespit edildiğinde arka tekerleklere de otomatik olarak güç göndererek sürüş çekiş kaybını da azalttığı kaydediliyor.

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