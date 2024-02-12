Trabzonspor: 2 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavililerde goller 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Bardhi'den geldi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.
Bordo-Mavililerde goller 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Bardhi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 40'a çıkardı. Hatayspor ise 28 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
MEUNIER İLK KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Trabzonspor'un ara dönemdeki tek transferi Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, ilk kez yeni takımında ilk 11'de forma giydi.
Gençlerbirliği maçında 46. dakikada Mehmet Can Aydın'ın yerine oyuna giren Belçikalı oyuncu, bu kez aynı futbolcunun yerine 11'de sahaya çıktı.
UMUT BOZOK AFFEDİLDİ
Trabzonspor'da 19 Ocak'ta kadro dışı kararı açıklanan Umut Bozok, affedilmesinin ardından dün bordo-mavili takım ile idmana çıkarken Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna da dahil edildi.
En son ligin 10. haftasındaki VavaCars Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan Umut Bozok, 14 hafta aradan sonra kadroda kendine yer buldu.
TREZEGUET 10 NUMARALI FORMASIYLA SAHAYA ÇIKTI
Trabzonspor’un Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Abdülkadir Ömür’ün takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı giydi.
Trezeguet'in talebinin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmesinin ardından oyuncu, 10 numaralı yeni formasıyla sahaya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada soldan son çizgiye inen Trezeguet, topu Eren Elmalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çeldi.
34. dakikada Trezeguet'in ceza yayı kenarından yaptığı sert vuruşta, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Barhdi, tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
45+1. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Erce Kardeşler, sol tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.
49. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ kanattan ilerleyen Meunier'in ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
60. dakikada Visca'nın sağ taraftan derinlemesine pasında savunmanın arkasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, kaleci Erce Kardeşler karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, savunma çizgi üzerinden topu çıkardı.
70. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Enis Destan'ın sert kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkarmayı başardı.
77. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Enis Destan'ın pasında rakibinden sıyrılarak ceza alanına doğru sokulan Bardhi'nin ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'in uzanamadığı sağ köşesinden filelere gitti: 2-0.
90. dakikada Dadashov'un ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine gelen topu kornere çelmeyi başardı.
90+1. dakikada Abdulkadir Parmak'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.