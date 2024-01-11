Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte goller 21. dakikada Benkovic ve 45+1. dakikada Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor evinde Samsunspor'u ağırladı.
Papara Park'tan oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bordo-mavili ekipte goller 21. dakikada Benkovic ve 45+1. dakikada Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 36'ya yükseltti. Samsunspor ise 18 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.
Samsunspor taraftarları ise Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. 2 bine yakın kırmızı-beyazlı taraftar, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.
Konuk takım tribünlerindeki taraftarlar, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor otobüsünün yaptığı kazanın yıl dönümüne yakın oynanan karşılaşma için siyah renkli giysiler giyerek tribünde yer aldı.
AVCI'YA DESTEK
Trabzonspor taraftarları, teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi.
Doğu tribündeki taraftarlar maç öncesinde, "İnadına Abdullah Avcı" yazılı pankart açtı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada ceza yayı gerisinden Emre Kılınç'ın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.
21. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde savunmanın arkasında Benkovic, yatarak kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
33. dakikada Alim Öztürk'ün hatalı geri pasında ceza alanı içinde Visca, bomboş durumda topla buluştu. Ancak kaleci Okan Kocuk, Visca'nın ayağına doğru yatarak meşin yuvarlağı kornere çelip büyük tehlikeyi önledi.
40. dakikada Bennaser'in ceza alanı içine havalandırdığı topa arka direkte Emre Kılınç kafa ile vurdu ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
41. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Haluk Mustafa Tan, tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı çizgisindeki Visca'nın ortasında, altıpas içinde yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanı hemen içinde Visca'nın şutunda, kaleci Okan Kocuk, topu çeldi. Daha sonra Fountas'ın şutunda meşin yuvarlak yan ağlara çarptı.
52. dakikada Visca'nın pasında ceza alan içinde Bakasetas'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi önledi.
54. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
69. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
70. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa şutunda, üst direğe çapan top auta gitti.
77. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Mehmet Can Aydın, topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda, top üsten auta çıktı.
82. dakikada Visca'nın ceza alanından sert şutunda kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu yatarak kornere çeldi.
90. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza yayı üzerinde Bakasetas'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan Kocuk tehlikeyi iki hamlede uzaklaştırdı.
90+1. dakikada soldan ceza alanına son çizgisine ilerleyen Fofana'nın şutunda, top yan direkten döndü.
90+3. dakikada Bakasetas, ceza alanı içinde Tait'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada Taylan Antalyalı kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.