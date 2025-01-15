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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi!

        Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:51
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        Trabzonspor'da sözleşme fesih!
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        Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

        Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

        "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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