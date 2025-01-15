Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."