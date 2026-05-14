Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası!

Trendyol Süper Lig'de sezona Beşiktaş’ta başlayan, ardından Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla kariyerinin en yüksek skor katkısı verdiği dönemini yaşıyor.

Arnavut oyuncu, Süper Lig’de 28 maçta 11 gol kaydederken, Türkiye Kupası’nda ise 7 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Karadeniz ekibinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da toplam 34 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, attığı 15 gol ve yaptığı 7 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

EN ÇOK GOL ATAN İKİNCİ İSİM OLDU

Ernest Muçi, attığı 15 golle takımın gol yollarındaki en etkili ikinci ismi konumuna yükseldi. Paul Onuachu, 34 maçta kaydettiği 24 golle listenin zirvesinde yer alırken, Muçi Gençlerbirliği karşısında ağları havalandırarak 14 golü bulunan Augusto’yu geride bıraktı.

KUPANIN GOLCÜSÜ

Trabzonspor’un bu sezon Türkiye Kupası’nda attığı gollerin 4’üne Ernest Muçi imza attı. Arnavut oyuncuyu 3 golle devre arasında takımdan ayrılan Danylo Sikan takip etti.

Paul Onuachu 2 gol kaydederken, Mustafa Eskihellaç, Augusto, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Arseniy Batagov ve devre arasında takımdan ayrılan Olaigbe birer kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin kupadaki 2 golü ise rakip oyuncuların kendi kalelerine attığı gollerle geldi.

SAKATLIKLAR VE GOL SESSİZLİĞİ DÖNEMİ

Ernest Muçi, Süper Lig’de 14 Şubat'ta Fenerbahçe ağlarını sarsmasının ardından ligde bir süre gol sessizliğine büründü.

Arnavut oyuncu, sonrasında oynanan Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında skor üretemedi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Muçi, Süper Lig’in 33. haftasında eski takımı Beşiktaş karşısında fileleri havalandırarak suskunluğunu bozdu.

Başarılı oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da Trabzonspor’a turu getiren gole imza attı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 19 PUAN

Trabzonspor, Muçi’nin Süper Lig’de fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı.

Sezonun ilk bölümünde eleştirilere maruz kalan Arnavut oyuncu, teknik direktör Fatih Tekke’nin verdiği süreleri iyi değerlendirerek son haftalarda takımının en kritik isimlerinden biri oldu.