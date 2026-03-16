Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi 'sarı kart' alarmı!

Süper Lig’in 27’nci haftasında 18 Mart 2026 Çarşamba günü Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor’da bu maç öncesi sarı kart alarmı yaşanıyor. Bordo-mavililerde Stefan Savic, Ernest Muçi, Tim Jabol-Folcarelli ve Christ Inao Oulai, ceza sınırında yer alırken, bu oyuncuların Eyüpspor karşısında göreceği olası bir sarı kart, takımın bir sonraki haftada Papara Park’ta oynayacağı Galatasaray maçında önemli eksiklere yol açabilecek. Bordo mavililer, Eyüpspor virajını kayıpsız geçerek hem üst sıralardaki takibini sürdürmek hem de Galatasaray karşısına eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor’da mevcut tabloya göre Stefan Savic, Ernest Muçi ve Tim Jabol-Folcarelli ve Christ Inao Oulai ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncudan herhangi birinin Eyüpspor maçında kart görmesi halinde, 5 Nisan 2026’da oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor maçını kart görmeden tamamlayan söz konusu isimler için risk, bu kez Eyüpspor karşılaşmasına taşındı. Oulai bu sezon 18 maçta 7 sarı kart görürken, Savic 18 karşılaşmada 3 sarı kartla oynadı. Muçi 23 maçta 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, Folcarelli ise 22 mücadelede 3 sarı kart gördü.

PLANLAMA G.SARAY'A GÖRE

Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekipte Eyüpspor maçı yalnızca haftalık puan hedefi açısından değil, hemen sonrasında gelecek Galatasaray randevusu nedeniyle de ayrı önem taşıyor. Kadro iskeletinde yer alan Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai’nin ceza sınırında olması, teknik ekibin oyun içi müdahalelerinde ve oyuncu tercihinde daha temkinli bir yaklaşımı beraberinde getiriyor.

BU SEZON KART CEZASIYLA MAÇ KAÇIRANLAR

Trabzonspor’da 2025-26 sezonunda sarı kart cezası nedeniyle maç kaçıran isimler Christ Inao Oulai, Paul Onuachu ve Mustafa Eskihellaç olmuştu. Oulai, Konyaspor maçında gördüğü sarı kart sonrası Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti. Onuachu, Göztepe mücadelesinde gördüğü sarı kartın ardından Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşmüştü. Mustafa Eskihellaç ise Kocaelispor maçında gördüğü sarı kart sonrası Kasımpaşa karşısında görev yapamamıştı.