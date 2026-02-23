Trabzonspor'dan 15 puanlık geri dönüş!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakibi ile bu sezon oynadığı iki karşılaşmada da geriye düşmüştü. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçta konuk ekip 1-0 öne geçmesine rağmen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, dün akşam Gaziantep’te oynanan ve yine 1-0 yenik duruma düşün bordo-mavililer, bu kez sahadan 2-1 galip ayrıldı.

9 MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ

Karadeniz ekibi, sezonun ilk yarısında evindeki Gaziantep FK maçında 1-0 yenik duruma düşmüş ve mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde de rakibinin üstünlük kurmasını engelleyemeyen Trabzonspor, 4-3’lük galibiyetle önemli bir geri dönüşe imza attı. Evinde Konyaspor karşısında da 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, maçı 3-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş karşılaşmasında ise Karadeniz temsilcisi, 2-0’lık dezavantajı 3-3’e taşıyarak dikkat çeken bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Sezonun ikinci yarısında da benzer bir tablo ortaya koyan Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor karşısında 1-0 yenik duruma rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı. Antalyaspor deplasmanında ise 1-0’lık geri düşüş sonrası sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, son olarak Gaziantep FK deplasmanında 1-0'ın ardından 2-1 kazanarak geri dönüş performansını sürdürdü.

ÖNE GEÇTİĞİ 12 MAÇIN 10'UNU KAZANDI Süper Lig’de dengeli bir grafik çizen Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçların büyük bölümünü galibiyetle tamamladı. Karadeniz ekibi, skor avantajı elde ettiği müsabakalarda 32 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavili takım; Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Göztepe ve ikinci yarıda oynadığı Kasımpaşa ve Samsunspor karşısında öne geçtiği maçları galibiyetle tamamladı. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak öne geçtiği bu iki maçta toplam 4 puan kaybetti.