Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme!

Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray maçıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer, paylaşımında "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ifadelerini kullanırken sarı-kırmızılılara göndermede bulundu.

Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya hareketi paylaşıldı. Trabzonspor'un yayınladığı animasyonda ayrıca Galatasaray'ın geçen günlerde yaptığı Sörloth'un golünde Marcao'ya faul olduğu şeklindeki paylaşıma da göndermede bulunuldu.

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) December 4, 2019