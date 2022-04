Trabzonspor, taraftarı ile buluştu

"Ama 'bu asla ve asla Trabzonspor'un 3-4 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor' dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. 'Sürdürülebilir başarı için şampiyonluk için 3-4 yıl sabrınızı rica ediyorum' demiştim. Sonunda da '3-4 yıl sonraki Trabzonspor'u bütün Türkiye ayakta alkışlayacak' dedim. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbolseverler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor'un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu her halde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile, eminim oturarak alkışlıyorlardır."