Trabzonspor'un hedefi Gronbaek

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’in orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Danimarkalı oyuncu, sezon başında Norveç’in Bodo/Glimt takımından 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes’e transfer olmuştu. Beklenen forma şansını bulamayan Gronbaek, sezonun ikinci yarısında İngiltere Championship ekibi Southampton’a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.

Southampton’ın kiralık sözleşmede 12,7 milyon Sterlin değerinde satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Rennes cephesinde ise finansal denge politikası gereği maaş yükünü hafifletmek adına bazı oyuncuların satış listesine konulması gündemde. Bu doğrultuda, forma şansı bulamayan Gronbaek'in de kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi.

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10 NUMARA ADAYLARI ARASINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen bordo-mavili yönetimin, Gronbaek’i öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştıran yönetim, Rennes ve Southampton cephesiyle temas kurmaya hazırlanıyor.