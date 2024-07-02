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        Trabzonspor'un Onuachu ısrarı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:06
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, santrfor mevkiinde önceliği Paul Onuachu'ya verdi.

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        Yönetim, geçen sezon kiralık olarak bordo mavili formayı giyen Nijeryalı golcüyü yeniden kadrosuna katabilmek için büyük çaba gösteriyor.

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        Trabzonspor'un Onuachu için yaptığı teklifleri geri çeviren ve 15 milyon euro'luk bonservis talebinde direten Southampton'ın inadı kırılmaya başladı. Bunda tecrübeli santrforun Karadeniz ekibinde oynama isteğinin de büyük rol oynadığı öğrenildi.

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        Trabzonspor yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama, bonservisiyle alma ve Southampton'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Göztepe'ye oyuncu verme gibi birçok formülü masaya getirdi.

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        Paul Onuachu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 17 kez gol 4 asist yapmıştı.

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