Trabzonspor'un Onuachu ısrarı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, santrfor mevkiinde önceliği Paul Onuachu'ya verdi.
Yönetim, geçen sezon kiralık olarak bordo mavili formayı giyen Nijeryalı golcüyü yeniden kadrosuna katabilmek için büyük çaba gösteriyor.
Trabzonspor'un Onuachu için yaptığı teklifleri geri çeviren ve 15 milyon euro'luk bonservis talebinde direten Southampton'ın inadı kırılmaya başladı. Bunda tecrübeli santrforun Karadeniz ekibinde oynama isteğinin de büyük rol oynadığı öğrenildi.
Trabzonspor yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama, bonservisiyle alma ve Southampton'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Göztepe'ye oyuncu verme gibi birçok formülü masaya getirdi.
Paul Onuachu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 17 kez gol 4 asist yapmıştı.