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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Transferde hız kazanan Göztepe'den, İngiltere seferi - Futbol Haberleri

        Transferde hız kazanan Göztepe'den, İngiltere seferi

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'ye çıkartma yapma peşinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:04 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:28
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        Göztepe'den İngiltere çıkarması
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        Süper Lig'de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan Göztepe, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

        Sarı-kırmızılılar daha önce ilgilendiği Southamptonh'ın Fransız forveti Sekou Mara için girişimlerini hızlandrırken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kanat oyuncusu Jason Lokilo'yu da radarına aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı 25 yaşındaki hücum oyuncusu için İzmir ekibinin Hull City'nin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

        Hull City ile Jason Lokilo'nun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Lokilo'yu geçen sezonun ikinci yarısında Portekiz kulübü Vizela'ya kiraladı. Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği Belçikalı daha önce Türkiye'de top koşturdu.

        Jason Lokilo, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'da forma giydi. Sağ kanat oyuncusu, Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 16 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı ve 3 golünde pasını verdi. Lokilo kariyerinde Crystal Palace, Lorient, Rotterdam, Vizela, İstanbulspor, Hull City, Gornik Leczna ve Doncaster Rovers kulüplerinde görev yaptı.

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