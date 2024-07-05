Transferde hız kazanan Göztepe'den, İngiltere seferi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan Göztepe, gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Sarı-kırmızılılar daha önce ilgilendiği Southamptonh'ın Fransız forveti Sekou Mara için girişimlerini hızlandrırken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kanat oyuncusu Jason Lokilo'yu da radarına aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Belçikalı 25 yaşındaki hücum oyuncusu için İzmir ekibinin Hull City'nin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.