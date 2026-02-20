Canlı
        Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

        Giriş: 20.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:37
        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
        Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

        Yarın:

        13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

        16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir

        22 Şubat Pazar:

        13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler

        13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen

        16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran

        20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

        23 Şubat Pazartesi:

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova

        13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

        16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz

