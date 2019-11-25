Trendyol indirimleri başladı. Dünya genelinde Black Friday kampanyası için geri sayım sürüyor. Dünyaca ünlü bir çok marka ve alışveriş merkezleri ile e-mağazanın katıldığı Black Friday'a Türkiye'den de yine birçok markanın yanında Trendyol, N11, Gittigidiyor, Hepsiburada gibi siteler katılıyor.

TRENDYOL İNDİRİM KUPONU/KODU NASIL KULLANILIR?

• Kupon/kodlarınızı aşağıdaki 2 farklı şekilde kullanabilirsiniz.

1. Hesabım>İndirim Kuponlarım sayfasında kuponlarınızın kullanım koşullarını kontrol edebilirsiniz. Yanında “Ürünleri Gör” butonu olan kuponlar sadece belirli ürünlerle kullanılabilir. Bu butona tıklayıp kuponlarınızı kullanabileceğiniz ürünleri listeleyebilirsiniz.

i. Ürünü sepete ekleyin.

ii. Sipariş özetinin hemen altında İndirim kodu/kuponu butonuna tıklayıp seçenekler arasından kuponunuzu seçin ya da kodunuzu yazdıktan sonra sayfanın altındaki “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.

2. Ürün detay sayfasında ve sepette “Bu butik indirimlere kapalıdır” ibaresi olmayan herhangi bir ürünü sepetinize ekleyip, sepetinizdeki ürünlerin altındaki İndirim Kodu/Kuponu alanına tıkladığınızda bu siparişiniz için kullanabileceğiniz kuponlar var ise görüntüleyebilirsiniz.

i. Kuponunuz varsa seçin ve “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.

ii. Kodunuz varsa kodu bu alana yazın ve “İndirimi Uygula” butonuna tıklayın.

İPUCU:

1. Ürün detay ve sepetim sayfasında “Bu butik indirimlere kapalıdır” ibaresini görüyorsanız o butiklerde kupon ya da kod kullanılamaz.

2. Sepette ekstra indirim olan kampanyalı ürünlerde kupon/kod kullanmayı tercih etmeniz durumunda ürüne ait kampanyalar iptal olur ve ürün fiyatından sadece kupon tutarı düşülür. Ürünlerin kampanyaları ve kupon/kodlar aynı anda kullanılamamaktadır.

3. Bir siparişte en fazla 1 adet indirim kuponu veya kodu kullanılır.

KAMPANYADAN YARARLANILAN BİR SİPARİŞTE İPTAL YA DA İADE YAPILIRSA KAMPANYA İPTAL OLUR MU?

• İptal ya da iade gerçekleştirildiği halde kampanya koşulları sağlanmaya devam ediyorsa kampanya iptal olmaz.

• İptal ya da iade sonrası siparişte kalan ürünler kampanya şartlarını sağlamaya yetmiyorsa kampanya iptal olur. Ücret iadesi kampanyanın indirimi düşülerek yapılır.

İPUCU:

Kargo bedava kampanyasıyla oluşturulan siparişlerin iptal/iadesi olursa ve kalan tutar kampanya şartını sağlamıyorsa iade edilecek ürün bedelinden kargo ücreti düşülür.

SATIN ALINAN ÜRÜN İPTAL/İADE ETTİKTEN SONRA KULLANILAN İNDİRİM KUPONU/KODU HESABA TEKRAR YÜKLENİR Mİ?

• Trendyol’un yüklediği indirim kuponları iptal/iade işlemi sonrasında hesabınıza yeniden tanımlanır.

• Yeniden tanımlanan kupon kalan kullanım süresi içinde geçerlidir. Hesabınıza tanımlanan kuponların tutarı, son kullanma tarihi ve kupon koşullarına Hesabım> İndirim Kuponlarım sekmesinden ulaşabilirsiniz.

• İş ortaklarımızla yapılan kurumsal kampanyalarda kullanılan kodlar tek kullanımlık olup yeniden tanımlanamaz.