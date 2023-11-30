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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor - Futbol Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 14. hafta yarın (1 Aralık) oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:41 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:41
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        Süper Lig'de 14. hafta heyecanı
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında heyecan yarın (1Aralık), 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ve Hatayspor ile de Antalyaspor karşılaşacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile, Galatasaray da deplasmanda Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

        Süper Lig’de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

        Yarın (1 Aralık Cuma)

        20.00 A. Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

        20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam

        2 Aralık Cumartesi

        13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan

        16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

        19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka

        19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

        3 Aralık Pazar

        13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker

        16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

        19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük

        4 Aralık Pazartesi

        20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek

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