Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında heyecan yarın (1Aralık), 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ve Hatayspor ile de Antalyaspor karşılaşacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile, Galatasaray da deplasmanda Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Süper Lig’de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın (1 Aralık Cuma)

20.00 A. Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka

19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker

16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek