Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 23. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 19.02.2026 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 23. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Çaykur Rizespor - Kocaelispor müsabakasıyla başlayacak.

        Bu hafta lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş da Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

        Yarın

        20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor

        21 Şubat Cumartesi

        13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği

        16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir

        20.00 Konyaspor - Galatasaray

        22 Şubat Pazar

        13.30 Kayserispor - Antalyaspor

        16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

        20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

        20.00 Beşiktaş - Göztepe

        23 Şubat Pazartesi

        20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

        ÖNERİLEN VİDEO

        ASKİ'ye Gerede Havzası kirliliği nedeniyle 2 milyon lira ceza.

        Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların görüntülenmesi ANKARA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisinin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ank...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        "Hedefimiz Dünya Kupası"
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        "ABD İran'a saldırıya hazır ancak Trump karar vermedi" iddiası
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Çocukları için canından oldu! Öldüren hasret!
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Sosyal medya devine tarihi 'bağımlılık' davası
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Kan donduran olay! 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Yürekleri ısıtan görüntü: Fırtınada Atatürk büstünü korudular
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?