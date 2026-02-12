TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası

Bankalararası Kart Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, TROY, 90 milyona ulaşan kart sayısı ve yüzde 25'i aşan pazar payı ile her geçen gün yaygınlığını artırırken, kullanıcılarına sağladığı ek avantajlarla TROY logolu kart sahibi olmayı daha da özel ve anlamlı hale getiriyor.

Ramazan ayının bereketini alışverişe taşıyan TROY, bu özel döneme yönelik hazırladığı market kampanyasıyla kullanıcılarının bütçesine katkı sağlıyor.

12 Şubat-22 Mart 2026'da geçerli kampanya kapsamında, TROY logolu kart kullanıcıları yurt içinde mağazalardan, internetten veya mobilden yapacakları her market alışverişinde yüzde 10, toplamda 2 bin lira nakit iade veya puan kazanıyor.

Herhangi bir harcama alt limiti bulunmayan ve kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart fark etmeksizin tüm TROY logolu bireysel kartlar için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için kullanıcıların tek yapması gereken, TROY kartı sağlayan banka veya elektronik para kuruluşunun mobil uygulaması ya da diğer kanalları üzerinden kampanyaya katılım teyidini iletmek.