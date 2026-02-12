Canlı
        Tüm Haberler
        TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası

        TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası

        Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, ramazan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, yurt içinde mağaza, internet ve mobil üzerinden yapılacak market alışverişlerine yüzde 10 nakit iade veya puan fırsatı sunacağını duyurdu

        Giriş: 12.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 12.02.2026 - 14:45
        TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası
        Bankalararası Kart Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, TROY, 90 milyona ulaşan kart sayısı ve yüzde 25'i aşan pazar payı ile her geçen gün yaygınlığını artırırken, kullanıcılarına sağladığı ek avantajlarla TROY logolu kart sahibi olmayı daha da özel ve anlamlı hale getiriyor.

        Ramazan ayının bereketini alışverişe taşıyan TROY, bu özel döneme yönelik hazırladığı market kampanyasıyla kullanıcılarının bütçesine katkı sağlıyor.

        12 Şubat-22 Mart 2026'da geçerli kampanya kapsamında, TROY logolu kart kullanıcıları yurt içinde mağazalardan, internetten veya mobilden yapacakları her market alışverişinde yüzde 10, toplamda 2 bin lira nakit iade veya puan kazanıyor.

        Herhangi bir harcama alt limiti bulunmayan ve kredi kartı, banka kartı ya da ön ödemeli kart fark etmeksizin tüm TROY logolu bireysel kartlar için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için kullanıcıların tek yapması gereken, TROY kartı sağlayan banka veya elektronik para kuruluşunun mobil uygulaması ya da diğer kanalları üzerinden kampanyaya katılım teyidini iletmek.

        Katılım teyidinin ardından kullanıcılar, kampanya dönemi boyunca TROY logolu kartlarıyla gerçekleştirdikleri market alışverişlerinden, toplamda en fazla 2 bin lira olmak üzere yüzde 10 nakit iade veya puan kazanacak.

        Kampanya süresince kazanılan toplam nakit iade veya puan, alışveriş işlemi anında ya da kampanya bitiminden sonra 15 gün içinde ilgili karta banka veya elektronik para kuruluşu tarafından yansıtılacak.

        TROY logolu kartı bulunmayan vatandaşlar da yeni kart temin ederek kampanyadan yararlanabilecek. TROY logolu kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart edinmek isteyen kişilerin hizmet aldıkları banka ya da elektronik para kuruluşuna başvurmaları yeterli olacak.

