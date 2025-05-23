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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, AB ile gerçekleştirdikleri müzakerelerde bir yere varılamadığını belirterek "1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları sonrası Yen, Dolar karşısında yüzde 1 yükseldi, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2 geriledi, ons altın da ise yükseliş yüzde 1.5'u aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.05.2025 - 15:01
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        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
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        ABD ile AB arasındaki ticaret savaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği ile görüşmelerinin bir yere varmadığını ifade ederek tarifelerin yüzde 50 olarak uygulanmasın istediğini belirtti.

        Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada "Birincil amacı ABD'nin ticaretteki avantajını kullanmak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zordu. Güçlü ticaret engelleri, KDV, şirketlere gülünç cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız davalar ve daha fazlası yılda 250 milyar dolardan fazla bir ticaret açığına yol açtı; bu rakam kabul edilemez. Onlarla görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürün ABD'de üretilirse veya inşa edilirse gümrük vergisi yok. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

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