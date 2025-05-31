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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan çelik ithalatına yönelik yeni tarife kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan çelik ithalatına yönelik yeni tarife kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 31.05.2025 - 09:53
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        Trump'tan çelik ithalatına yönelik yeni tarife kararı
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        ABD Başkanı Donald Trump, US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde çelik endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Çelik ithalatına uygulanan tarifelerin artırılacağını belirten Trump, "ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracağız." dedi.

        Trump, çelik tarifelerinin artırılmasının ABD'deki çelik endüstrisini daha da güvence altına alacağını ifade etti.

        ABD Başkanı Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalamıştı. Söz konusu tarifler, 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

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